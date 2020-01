Auf Kärntens Schulwegen ist einiges in Bewegung. Weitere Verkehrsfallen sollen beseitigt werden. Nachdem die „Krone“ im Rahmen ihrer Aktion „Sicherer Schulweg“ Gefahrenstellen aufgezeigt hat, sollen im Görtschitztal, Lavanttal, am Wörthersee und in Villach neue Maßnahmen die Schulwege sicherer machen.