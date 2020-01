Viele „leisten Beitrag, dass das Land so gut funktioniert“

Der Regierungschef betonte auch, dass die kleinen und mittleren Unternehmen das Rückgrat der heimischen Wirtschaft seien und Österreich auf der ganzen Welt für das duale Ausbildungssystem bewundert werde. „Wir freuen uns, wenn die jungen Menschen in die Lehre strömen. Eine gute Ausbildung ist eine Jobgarantie für die Zukunft“, sagte Kurz. Der Besuch zeige auch, wie viele Menschen in Österreich bereits in der Nacht und sonntags arbeiten würden und „damit einen Beitrag leisten, dass das Land so gut funktioniert“.