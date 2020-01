Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli ist im fünften Monat schwanger. „Es ist ein großes Geschenk, auch weil wir nicht mehr damit gerechnet haben“, sagte die 41-Jährige mit palästinensischen Wurzeln der „Bild“-Zeitung am Mittwoch. Aus der Politik will sich Chebli aber nach der Geburt nicht zurückziehen. Auch ihr aktiver Kampf gegen Hass im Netz und Rassismus werde sie fortsetzen. „Jetzt erst recht“, lautet ihre Devise. Kurz nach Bekanntwerden ihres Babyglücks gab es schon die ersten Hasskommentare in den sozialen Medien.