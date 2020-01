In den Boulevardzeitungen „The Sun“ und „Daily Mail“ waren am Dienstag Fotos von Meghan aus Vancouver Island zu sehen, auf denen sie ihren acht Monate alten Sohn Archie in einer Babybauchtrage trägt. Den Berichten von „The Guardian“ und „Sky News“ zufolge hatte sich der Fotograf in den Büschen versteckt, ohne dass Meghan etwas davon mitbekam.