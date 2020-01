„Die beliebtesten Sommerreiseziele in Europa sind nach wie vor Griechenland und Spanien, gefolgt von Italien und der Türkei. Bei den Fernreisen sind die USA ganz stark im Kommen“, verrät Andrea Hansal von der Verkehrsbüro Group. Wer im Urlaub nicht nur der Seele was Gutes tun will, sondern auch dem Geldbörserl, der sollte jedenfalls rechtzeitig buchen.