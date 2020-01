Alles nach Plan! Dominic Thiem startete in beeindruckender Manier in die Australian Open. Österreichs Tennisstar besiegte den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:3, 7:5, 6:2 und stellte gegen seinen Lieblingsgegner in den direkten Duellen auf 8:0. In Runde zwei wartet der Australier Alex Bolt. Thiem: „Ein gutes erstes Match!“ Sein Ziel: Ich muss jetzt in Melbourne auch so wie in Paris auftreten."