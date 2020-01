Holländer krachte in deutsche Skifahrerin

Bereits gegen Mittag krachte ein Skifahrer (31) aus Holland im Skigebiet Gerlos/Fußalm in eine 44-jährige Deutsche, die mit ihrem Ehemann unterwegs war. Beide Schifahrer kamen zu Sturz. „Die Frau verlor kurzzeitig das Bewusstsein“, so die Polizei. Laut Erstdiagnose zog sich die Frau durch den Zusammenstoß eine schwere Gehirnerschütterung und eine Wirbelsäulenverletzung im Halsbereich zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen und dort stationär aufgenommen. Der Holländer erlitt laut Erstdiagnose ebenfalls eine Gehirnerschütterung sowie erhebliche Verletzungen.