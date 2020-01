„Nichtsdestotrotz sind die Damen zurechnungsfähig, sie wussten immer, was sie taten und hätten anders handeln können“, so Hofmann, der allerdings bei T. und H. eine schwere abnorme Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und sie für gefährlich hält: „Eine Therapie kann nicht heilen, aber helfen, sie irgendwann wieder sozial zu integrieren.“ Erstaunlicherweise nicken die Angeklagten bei seinem Gutachten meistens. „Er hat mich gut getroffen“, sagt Margit T. und lächelt sanft. „Wenn man mir helfen will, nehme ich das gerne an, glaubt’s mir das.“