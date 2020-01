Am 13. April 1942 wird er in Grieskirchen geboren. Palfinger macht eine Lehre als Maschinenschlosser, besucht die HTL in Salzburg. Mit 24 Jahren tritt er in den Betrieb seines Vaters ein. Er spezialisiert die Firma auf hydraulische LKW-Ladekrane. Der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte: Die Kräne verkaufen sich wie warme Semmeln. Im Jahr 1989 steigt die Exportquote erstmals auf über 90 Prozent, Palfinger ist in mehr als 70 Ländern präsent.