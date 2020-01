Reggio Emilia war vor 223 Jahren die Geburtsstätte der dreifarbigen italienischen Flagge, deswegen habe sich Ferrari für den Ort im Norden des Landes entschieden. Der im Werk in Maranello produzierte Bolide soll anschließend von Vettel und Leclerc bei den ersten Testfahrten vom 19. bis zum 21. Februar in Barcelona zum ersten Mal gefahren werden. Der erste Grand Prix der Saison wird am 15. März in Melbourne ausgetragen.