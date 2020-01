Parallelgesellschaftliche Realitäten als Action-Thriller? Mit seinem Langfilmdebüt „Die Wütenden - Les Miserables“ zeigt Regisseur Ladj Ly eindringlich die Konsequenzen von Perspektivlosigkeit von Migranten in einem Pariser Vorort: Ohne Melodramatik und erhobenen Zeigefinger beschert der Film dem Publikum einen spannenden Höllenritt, der in Anlehnung an Victor Hugos Klassiker ein beklemmendes Bauchgefühl zurücklässt. Nominiert für den Oscar in der Kategorie „Bester internationaler Film“.