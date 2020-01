Skibus fährt regelmäßig

Derzeit bringt nur der Skibus die Gäste der Gemeinden St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl am Morgen auf das 1300 Meter hoch gelegene Wintersportparadies. Am Nachmittag geht es zurück ins Tal. Wer von Bad Ischl mit dem Bus zur 22 Kilometer entfernten Postalm will, hat nur eine Möglichkeit. Dieser erfordert sehr viel Geduld. Dreimal müssen die Öffi-Nutzer umsteigen und weite Umwege in Kauf nehmen, um nach etwas mehr als zwei Stunden das Ziel zu erreichen. Die Ski anschnallen zahlt sich aber nicht aus. Die Ankunft ist um 15.52 Uhr. Zurück in die Kaiserstadt geht es per Bus bereits um 15.56 Uhr.