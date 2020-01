Den Enten sind für ein Jagdhundprüfung die Flügel zusammengeklebt worden - eine leider immer noch legale Praxis, die aber einen Tierschützer auf den Plan rief. „Der Mann hat die Enten unter der Plane gefilmt“, erklärt der 61-jährige Angeklagte am Dienstag am Straflandesgericht in Graz. „Er hat mich provoziert und mir die Kamera ins Gesicht gehalten.“