In Verdacht hatten die Ermittler die 26-Jährige, die kurz vor der Kindesweglegung am 29. Dezember in einem Nachbarhaus in Lichtenberg eingezogen war, schon von Anfang an. Jetzt ist durch den DNA-Test bestätigt, dass sie die Mutter von Klein-Jonathan ist, der im Flur abgelegt worden war und durch sein Wimmern ein Paar auf sich aufmerksam gemacht hatte.