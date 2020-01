PULS 4 sucht die schnellste Skifamilie Österreichs! Anstatt den heimischen Skistars vor dem Fernseher zuzuschauen, werden jetzt die Seiten gewechselt: Die leidenschaftlichsten Skifamilien bekommen ihre große Chance und werden in einem spannungsgeladenen Family Night Race auf der Piste in Gastein in einem spektakulären Wettbewerb gegeneinander antreten. Für Kärnten treten Brigitte und Adolfo Loliva mit Tochter Elena an.