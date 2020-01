An einen Zufall will in Enns keiner so wirklich glauben. Vier Brandeinsätze binnen zwei Tagen, die Feuerwehr wird aktuell von einem Zündler auf Trab gehalten. Bei der abgefackelten Holzhütte am Ennser Bahnhof konnten Polizeihunde eindeutige Spuren von Brandbeschleunigern erschnüffeln. Auch am letzten Tatort, einem gelagerten Holzstapel in der Ortschaft Enghagen, waren die Vierbeiner im Einsatz.