Das Verkehrskonzept in Grödig wurde von der Gemeinde gemeinsam mit der Verkehrsplattform entworfen und dient momentan als Grundlage, die schon bald für die Bevölkerung zur Einsicht aufliegen wird. Ein zentraler Punkt sind neue Anbindung auf die A10 um das Ortsgebiet zu entlasten. „Zuerst muss eine Verkehrsstromanalyse geben, um zu sehen, ob es einen Sinn machen würde“, sagt Bürgermeister Herbert Schober und fügt hinzu: „Das weiß man bisher noch nicht.“ Falls das Ergebnis positiv ausfällt ist natürlich auch die Landeshauptstadt gefordert. „Wir sitzen alle in einem Boot“, so Wolfgang Sonntagbauer von der Verkehrsplattform. Er spricht von sanften Anbindungen und keinen großen Anschlüssen auf die A10. Ziel für die Gemeinde ist es, den Verkehr so schnell wie möglich auf das höherrangige Straßennetz, sprich die Autobahn zu bekommen und so den Ort zu entlasten.