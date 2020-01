Mit 65.000 Mitarbeitern ist die Beschäftigungsrate in der Sparte Gewerbe und Handwerk so hoch wie in keiner anderen der Tiroler Wirtschaft. Die in dieser Sparte angesiedelten Betriebe konnten in den ersten drei Quartalen 2019 die Aufträge bzw. Umsätze im Vergleich zum selben Zeitraum 2018 um durchschnittlich 0,6 Prozent steigern. Einen leichten Einbruch gab es aber im vierten Quartal. Dieses beurteilen 28 Prozent der Betriebe mit gut. 2019 waren es noch 38. Und während es letztes Jahr nur vier Prozent als schlecht einstuften, sind es heuer zehn.