Seit dem Jahreswechsel gab es an den Luftmessstellen in der Fallmerayerstraße und in der Andechsstraße bereits mehrmals deutlich erhöhte Werte. Die Wetterlage mit wenig Wind und Niederschlag ist dafür verantwortlich. BM Georg Willi und seine Vize Uschi Schwarzl appellieren an Autofahrer, das Fahrzeug nach Möglichkeit stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen: „Wir haben günstige Ticketangebote. Die Anbindung an die Stadt ist vor allem im Inntal und im Wipptal ausgezeichnet.“ Die NEOS und die Gemeinderatsliste ALI fordern Gratis-Öffis bei hoher Feinstaubbelastung.