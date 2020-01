Ihr arbeitet schon seit gut zehn Jahren regelmäßig und gerne in Berlin. Was ist denn so besonders an dieser Stadt, denn andere würden liebend gerne ihre Inspiration im kreativen Schmelztiegel London suchen, aus dem ihr offenbar aber gerne ausbrecht?

Tennant: Wir haben auch in London ein Studio, aber in Berlin haben wir vor zehn Jahren eine Wohnung gekauft und ein kleines Studio eingerichtet. Wir kennen die lokale Nachbarschaft und fühlen uns dort daheim. Es passiert wohl eher unterbewusst, aber wir sind dort wahnsinnig produktiv. Wenn wir Lust haben, arbeiten wir ganz spät in der Nacht. All das kannst du in London nicht machen, weil die Studios dort um 19 Uhr geschlossen werden. In Berlin wird das nicht so streng gesehen. Berlin ist viel entspannter als London. Es hat ungefähr die gleiche Größe wie London, aber nur etwas mehr als ein Drittel der Einwohner. Die Stadt ist sehr grün, es gibt einige Flüsse und Seen, die Kultur ist ganz eigenständig und die elektronische Musikszene grandios. Es erinnert mich an London in den 80er- und frühen 90er-Jahren. Es entsteht eine besondere Szene, die sich selbst befruchtet. Es gibt dort Mut für Neues.