„Von kritischer Bedeutung“

Der Google-Chef betonte bei seinem Auftritt in der europäischen Denkfabrik Bruegel, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz auch insgesamt reguliert werden müsse. „Das ist zu sehr von kritischer Bedeutung, um das nicht zu tun.“ Dabei sei es wichtig, gleich einen internationalen Rahmen zu schaffen. „Künstliche Intelligenz wird in globalem Maßstab eingesetzt werden, viele Länder sind involviert, Alleingänge werden für niemanden funktionieren“, warnte Pichai. So werde „eine Menge KI-Technologie in China entwickelt werden“, gab er zu bedenken.