Die Präsentation der PISA-Studie war für Österreich in den vergangenen Jahren immer eine Zitterpartie. Auch heuer war das so. Denn das Ergebnis sieht nur auf den ersten Blick positiv aus: Österreich hat sich zwar um einige Plätze verbessert, aber nur, weil der internationale Durchschnitt gesunken ist. Dabei hapert es in allen Altersklassen an der Lesefähigkeit, schon in der Volksschule gibt es Nachholbedarf. Umso wichtiger ist es, den Nachwuchs zum Lesen zu animieren.