Phoenix erhielt am Sonntagabend bei den Screen Actors Guild Awards einen Preis als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Filmdrama „Joker“. Auf der Aftershow-Party zeigte er sich nur kurz. Dann schloss er sich mehreren Dutzend Demonstranten bei einer so genannten „Schweine-Wache“ an und spritzte durch Öffnungen im Lastwagen Wasser auf Schweineschnauzen. „Es ist meine Pflicht“, sagte der Phoenix dem Promiportal „TMZ“.