Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstag vor einem Geschworenengericht in Salzburg wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten müssen. Der Beschuldigte soll am 27. Februar 2019 auf der Pernerinsel in Hallein im Streit einem gleichaltrigen Kontrahenten ein Messer in die Brust gerammt haben. Bei dem Prozess gestand er eine Körperverletzung ein, bestritt aber eine Mordabsicht