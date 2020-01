An das Jahr 2015 erinnern sich „Rote“ in Gmünd wohl nur ungern zurück. Denn just deren ehemaliger Parteigenosse Hubert Hauer gab damals den Ausschlag dafür, dass sich die SP nach 70 Jahren vom Bürgermeister-Amt verabschieden musste. Um ein Mandat hatten die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit eingebüßt, Hauer unterstützte mit seiner Liste „Aktiv für Gmünd“ (AfG) bei der Kür des Stadtoberhauptes gemeinsam mit den Freiheitlichen die VP-Kandidatin Helga Rosenmayer. Diese möchte diesmal bereits bei der Gemeinderatswahl für klare Verhältnisse sorgen: „Wir wollen den ersten Platz erreichen.“ Derzeit hält die VP bei 13 Mandaten, die SP indes bei 14. FP und AfG haben jeweils einen Sitz. Man habe i eine Aufwärtsentwicklung für die Stadt geschafft, ist Rosenmayer überzeugt. So sei die Bevölkerungszahl in Gmünd seit 2011 stabil.