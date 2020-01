Der Besitzer der Finca in der Ortschaft Totalan muss neben der einjährigen Bewährungsstrafe zudem jeweils 89.500 Euro an die betroffenen Elternteile zahlen. Außerdem gilt es, eine Entschädigung in der Höhe von rund 663.000 Euro an die Regionalregierung von Andalusien für die aufwändigen Rettungsarbeiten zu tilgen.