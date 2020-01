Trump will Bäume pflanzen

An die Adresse von Thunberg richtete Trump folgende Botschaft: „Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen.“ Es gebe ja immer Schwarzseher, die sehen wollten, wie man scheitere. Es dürfe aber nicht zu viel Skepsis geben. Die USA hätten Wachstum, Kreativität und die Bereitschaft, jeder Herausforderung zu begegnen, so Trump. In seiner Rede bekannte sich der Staatschef auch zur Bewahrung der Natur und kündigte an, die USA würden der Initiative „Eine Billion Bäume“ des Weltwirtschaftsforums beitreten.