Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, am Dienstag souveräner Sieger gegen Adrian Mannarino, bekommt es in der zweiten Runde von Melbourne mit dem Australier Alex Bolt zu tun. Der 27-jährige Lokalmatador schaltete trotz Krämpfen in der Schlussphase den spanischen Weltranglisten-42. Albert Ramos mit 7:6(1), 1:6, 6:7(5), 6:1, 6:4 aus.