Über 160.000 Meldungen über Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten hat es in den 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein seit Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegeben. Laut der jüngsten „DSGVO Data Breach“-Umfrage der globalen Anwaltskanzlei DLA Piper haben Regulierungsbehörden insgesamt bereits 114 Millionen Euro an Bußgeldern verhängt, davon die höchsten in Frankreich, Deutschland und Österreich mit jeweils 51, 24,5 und 18 Millionen Euro. Die meisten Datenschutzverstöße wurden in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien gemeldet. Österreich liegt mit 1644 Meldungen an 14. Stelle.