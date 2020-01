Am 11. Mai 2003 kommt es zu einem der spektakulärsten Kunstdiebstähle in der Geschichte Österreichs: Die Saliera - ein Salzfass des italienischen Bildhauers Benvenuto Cellini - verschwindet aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien. An jenem Tag findet in der Hauptstadt die Lange Nacht der Museen statt, erst gegen zwei Uhr nachts verlassen die letzten Besucher das Gebäude. Aufgrund von Renovierungsarbeiten ist das Museum zum damaligen Zeitpunkt gerade eingerüstet. Das Salzfass bleibt drei Jahre verschwunden, ehe die Polizei dem Dieb auf die Schliche kommt. Am 21. Jänner 2006 wird das Kunstwerk schließlich in einem Waldstück nahe Zwettl geborgen, wo es der Dieb in einer Kiste vergraben hatte.