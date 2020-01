Coole Super Bowl Packages für die Party daheim

Am 2. Februar geht das sportliche Highlight in Amerika über die Bühne: Der Super Bowl. Mittlerweile freut sich das Football-Event auch in Österreich über steigende Beliebtheit. Alleine in Wien finden zahlreiche Super Bowl Partys statt, bei denen das Finale der Football-Season live übertragen wird. Wer sich das sportliche Highlight jedoch lieber mit Freunden in den eigenen vier Wänden anschauen möchte, hat die Chance eines von drei coolen Super Bowl Packages für daheim von Tabasco und Gatorade zu gewinnen.