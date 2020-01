128 Millionen Euro Umsatz in Österreich

L‘Oreal sei in Österreich mit einem Marktanteil von 25 Prozent eindeutig Marktführer. Gemeinsam mit Deutschland stelle die Alpenrepublik den viertgrößten Markt des Pariser Unternehmens dar, so die Sprecherin. Der Kosmetikkonzern bringt es auf einen Jahresumsatz rund 27 Milliarden Euro. In Österreich wurden 2018 laut „Wirtschafts-Compass“ ca. 128 Millionen Euro umgesetzt, bei einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 17 Millionen Euro. Der Cashflow lag 2018 bei knapp 17 Millionen Euro.