Vom Pech verfolgt sind die Betreiber vom Jazz Club Kammerlichtspiele in Klagenfurt. Nach dem Wasserrohrbruch im Herbst des Vorjahres haben jetzt Vandalen in der Nacht auf Dienstag das Kassahäuschen demoliert. Die für neun Uhr geplante Kindervorstellung konnte trotzdem durchgeführt werden. „Zum Glück sind die unbekannten Täter nicht in das Gebäude gekommen“, so die Veranstalterin. Es wurde Anzeige erstattet.