Der DNA-Abgleich zwischen dem Neugeborenen, das in Nacht auf den 29. Dezember im oberösterreichischen Lichtenberg weggelegt worden war, hat nicht nur eine 26-jährige als Mutter bestätigt, sondern offenbar auch noch zum Vater geführt. Ebenso wie die junge Frau sei auch der Mann bereits bei der Polizei in der DNA-Datenbank erfasst, meinte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz am Dienstag.