Beim Rückruf durch die Leitstelle wurden die drei Wanderer ersucht, an Ort und Stelle zu bleiben, bis die Rettungskräfte der Bergrettung Reichenau an der Rax eintreffen. Das habe der 54-Jährige ignoriert, so die Polizei. Vielmehr habe er den Mitarbeiter der Bergrettung am Telefon beschimpft und bedroht. Letztlich wurde die Gruppe, zu der auch eine 59-jährige Wienerin zählte, sicher und unverletzt ins Tal gebracht.