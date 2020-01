Sexy Lyrics auf erstem Album von Erotik-Model

Die Erotik-YouTuberin Katja Krasavice hat vor einigen Tagen ihr Debut-Album „Boss Bitch“ auf den Markt gebracht. Dabei bleibt das 23-jährige Erotiksternchen ihrem Konzept „Sex sells“ treu. Halbnackt räkelt sie sich im Video zur Singleauskopplung „Rodeo“ im Schnee. Dazu singt sie Zeilen, wie „Komm, ich reite dich wie beim Rodeo und ich halte mich an dir fest, alles was ich will ist Sex“. In vier Tagen verzeichnete der Clip mehr als eine Million Aufrufe und auch das Album ist auf dem besten Wege, eine Top-Chartplatzierung zu erobern.