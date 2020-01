Auch in der SPÖ gehen die Meinungen zu dem Thema auseinander. Die burgenländische Bildungslandesrätin Daniela Winkler sprach sich am Montag für eine Ausweitung des Kopftuchverbots auf Schülerinnen bis 14 Jahren aus. Die Debatte um ein Kopftuchverbot an Schulen verläuft derzeit quer über die Parteilinien. Wien und Kärnten lehnen ein Kopftuchverbot bereits bis 14 ab. Niederösterreich will sich nicht festlegen.