Publisher Private Division und Entwickler V1 Interactive haben anlässlich des Starts der geschlossenen Multiplayer-Technical-Beta am 28. Jänner auf PS4, Xbox One und PC (via Steam) einen neuen Trailer zu „Disintegration“ veröffentlicht. Vom 31. Jänner bis einschließlich 1. Februar findet dann die offene Beta statt. In beiden Betas können Spieler zwei der drei Multiplayer-Modi testen, die zum Start des Sci-Fi-Shooters von „Halo“-Mitschöpfer Marcus Lehto verfügbar sein sollen.