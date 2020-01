„Es war das schlimmste, längste, schmerzhafteste und elendigste Jahr meines Lebens.“ In einem TV-Interview in den USA hat Ozzy Osbourne enthüllt, dass bei ihm die Diagnose Parkinson gestellt wurde. Seine Frau Sharon verriet, dass sie in den USA schon alle Therapien durch hätten und nun in die Schweiz zu Spezialisten wollen, um den „Prince of Darkness“ wieder auf die Bühne zurück zu seinen Fans zu bringen.