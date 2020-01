Am Montagabend nahm Harry schließlich einen Flug in das westkanadische Vancouver und kam dort glücklich lachend bei seiner Frau Meghan und Söhnchen Archie Harrison an, wie Fotos von seiner Ankunft am Victoria Airport zeigen. Vor eineinhalb Wochen hatten Harry und Meghan verkündet, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und finanziell auf eigenen Füßen stehen zu wollen. Sie kündigten auch an, künftig zeitweise in Nordamerika leben zu wollen.