Rund 150 von 200 in Österreich definierten Lehrberufen werden in Tirol ausgebildet (siehe auch Grafik). Die Vielfalt hat in den vergangen Jahren deutlich zugenommen. Aber natürlich sind einige Branchen überdurchschnittlich stark vertreten, weil sie eben prägend für Tirol sind. Von den aktuellen Angeboten kommen 27 Prozent aus dem Tourismus, 25 Prozent sind Metall- und Elektroberufe, 22 Prozent aus dem Bereich Handel und Verkehr.