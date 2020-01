Wieder einmal ist Italien von dem Tod eines Ultras erschüttert, und wieder einmal geht es dabei um einen Menschen, der von gegnerischen Fans mit einem Auto überfahren wurde. Wie schon im Falle des Inter-Ultras Daniele Belardinelli kam der Angriff also aus einem Auto, nur diesmal war es kein Mini-Bus sondern ein Fiat Punto. Das ganze geschah in der Region Basilicata vor dem „Regional-Derby“ Vultur Rionero gegen AS Melfi.