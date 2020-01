In der Puls-4-Hauptabendshow „Family Night Race“ (Dienstag, 21. Jänner, 20.15 Uhr) rittern acht Familien aus ganz Österreich um die Familienehre. Sie treten jeweils im Familien-Trio auf einer echten FIS-Weltcup-Strecke im Parallel-Nacht-Slalom an. Adabei-TV war vor Ort in Bad Gastein und traf neben den Teilnehmern auch Ski-Ass Rainer Schönfelder, Weltcup-Siegerin Michi Kirchgasser und Skistar Lizz Görgl.