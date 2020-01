Inhalte zum Start

Zum Start bietet der Streaming-Service die von der Kritik gefeierte „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“; „High School Musical: The Musical: The Series,“ eine moderne Adaption des Hit-Franchises; sowie „The World According to Jeff Goldblum“, eine Dokumentationsserie, die die oft erstaunliche Alltagswelt unter die Lupe nimmt. Darüber hinaus wird es eine Neuverfilmung des 1955 erschienenen Disney-Animationsklassikers „Susi und Strolch“ geben.