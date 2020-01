Die 41-Jährige aus Linz parkte am am Montag gegen 20.20 Uhr mit ihrem Pkw aus einem Parkplatz in der Eisenhandstraße rückwärts aus und beschädigte dabei ein anderes Fahrzeug. Anstatt jedoch anzuhalten und den Unfall zu melden, fuhr die Frau stadteinwärts und bog anschließend in die Noßbergerstraße ein.