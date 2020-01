Die Polizei hat zwei verdächtige Internetbetrüger ausgeforscht. Sie sollen sich im vergangenen Herbst auf besonders perfide Art und Weise Zugang zum Computer eines Mannes aus Zell am See verschafft haben. Der Pinzgauer hatte zuvor rund 11.000 Euro mittels Kryptowährung Bitcoin auf ein englisches Konto eingezahlt, nachdem ihm gute Gewinne in Aussicht gestellt worden waren.