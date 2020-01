Du wirst sicher noch wissen, was du vor genau sechs Jahren gemacht hast.

Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Aber dieser Abfahrtssieg in Kitz hat im wahrsten Sinne des Wortes mein Sportlerleben verändert. Was die mediale Aufmerksamkeit betrifft, den Bekanntheitsgrad bei den Fans. Auf einmal kennt dich beim Spazierengehen fast jeder. Und die Geschichte mit dem Bandscheibenvorfall und der Operation danach machte die Sache natürlich noch spezieller.