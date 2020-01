In der schwer bewachten Grünen Zone in Baghdad, in der unter anderem die befestigte US-Botschaft ihren Standort hat, ist es Montagnacht zu mehreren Explosionen nach Raketeneinschlägen gekommen. Woher die Flugkörper kamen, ist noch unklar. Berichte über Todesopfer oder Verletzte gab es zunächst nicht.