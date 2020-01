Inzwischen steht das bald darauf eröffnete Objekt unter Denkmalschutz - vielen als Vorstufen-Gebäude bekannt, ist es heute ein kleiner Teil der stetig wachsenden Alpen-Adria-Universität (AAU). Knapp 12.000 Wissbegierige aus dem In- und Ausland sind in Klagenfurt inskribiert; die Uni bietet 1500 Menschen einen Arbeitsplatz. Von Bachelor- und Master- über Lehramts- bis hin zu Doktoratsstudien werden in Summe 50 Studienrichtungen angeboten.