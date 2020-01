Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montagabend in der „ZiB 2“ einmal mehr klare Grenzen zu seinem Vorgänger Herbert Kickl (FPÖ) gezogen. So waren bereits unter dem Übergangsminister der Expertenregierung diverse Erlässe Kickls gekippt worden. Angesprochen auf das berüchtigte „Ausreisezentrum“-Schild, das Kickl am Asyl-Erstaufnahmezentrum Traiskirchen anbringen ließ und welches wieder entfernt wurde, betonte der ÖVP-Minister, er hätte das Schild ebenfalls abmontiert: „Herbert Kickl war ein Freund der Inszenierung. Ich bin kein Freund der Inszenierung, schon gar nicht im Innenministerium.“ Entscheidend seien auch nicht die Schilder, sondern das, was in den Gebäuden mit den Schildern geschehe, so Nehammer.